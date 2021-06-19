وزيرة التضامن في ندوة «مستقبل وطن» للحديث عن أبرز الملفات

يستضيف حزب مستقبل وطن، بعد قليل، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن في ورشة عمل حوارية بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، وتستعرض الوزيرة خلال الورشة، سياسات وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات.

وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار السياسة التي ينتهجها «مستقبل وطن» في دعم ومساندة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، من خلال عرضها على السلطة التنفيذية.

ندوة وزير الأوقاف

في السياق ذاته، أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن مشاركته في الحوار المفتوح الذي ينظمه حزب مستقبل وطن حول «مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية».

وقال وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه في الساعة السابعة مساء غد الأحد، بمقر الحزب بالقاهرة، حول مفهوم بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كل المجالات.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.

ندوة وزير القوى العاملة

وكانت آخر ندوة عقدها الحزب، استضاف خلالها محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأوضح خلالها أنّ أرقام البطالة في مصر معدلها جيدة، حيث كانت في 2013 بنسبة 14%، ومع عام 2019 انخفضت لـ 7.4%، ومع قدوم جائحة كورونا زادت مرة أخرى، ولكن مع استقرار الأوضاع بدأت في الانخفاض مجددًا، ووصلنا الآن 7.2%، مؤكدا أن هذه الأرقام طيبة: «نعمل بهدف تخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر».