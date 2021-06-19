وزيرة التضامن: العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة

أكدت الدكتور نفين القباج، وزيرة التضامن، في بداية كلمتها بورشة عمل حزب مستقبل وطن، أنها خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتحترم العمل الحزبي، ودوره الفعال فى المجتمع والذي يستهدف مع كافة المستويات الأخرى تحقيق الحوكمة التى ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما، ما يترتب عليه المسائلة المتبادلة متعددة المستويات موجه الشكر لحزب مستقبل وطن علي دعوتها للقاء نوابه.

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن «برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي»، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة مؤكدة على أن وزارة التضامن متماسة مع كل ما يخص المواطن «الجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل على أن نحول هذا المسمي إلى وزارة التمكين والاستثمار فى الغلابة كونهم يملكون قدرات كبيرة لابد من استغلالها بشكل جيد».