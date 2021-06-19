عاجل.. تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، إن الدفاعات الجوية، اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار الحوثيون الإرهابيون لمحاولة استهداف المدنيين، مضيفا: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية»، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

وكان «التحالف العربي»، أعلن أمس الأول الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «التحالف العربي»، إن «إحباط كل محاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».