لو مسافر السعودية.. طريقة تسجيل شهادات لقاحات كورونا أون لاين

إجراءات احترازية كثيرة أعلنت عنها عدة دول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي وصل موجته الرابعة في بعض الدول، ومن بين تلك الإجراءات ما هو متعلق بالعمالة المصرية، وذلك بعد أعلنت وزارة الصحة السعودية، ضرورة تسجيل الوافدين للشهادات التي تفيد تلقيهم اللقاحات المضادة لـ«كوفيد -19» من خارج المملكة، من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك للتأكّد من خلو الوافدين من الإصابة.

وترصد «الوطن» خطوات تسجيل شهادات لقاح كورونا عبر تطبيق «توكلنا» للوافدين إلى السعودية، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

- يتمّ الدخول إلى البوابة الخارجية للتطعيمات لتقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة من هنــا.

على مقدم الطلب مراعاة النقاط التالية؛ لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وتفادي رفض الطلب:

- التأكّد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إنَّ ادخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- يشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وألا يتجاوز حجمها (1 MB).

- التأكّد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:

1- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

2- أن تكون صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

3 -أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

المستندات المطلوب إرفاقها

- صورة من جواز السفر، إضافة إلى صورة من شهادة التطعيم.

- لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.

- قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل.

اللقاحات المعتمدة لدى المملكة

1- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).

2- موديرنا (Moderna).

3- أكسفورد إسترازينكا (Oxford-Astrazeneca).

4- جانسن (Janssen).

ونوهت وزارة الصحة السعودية، إلى أنَّه يمكن لمن لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم (إقامة سعودية)، ويرغبون بزيارة المملكة تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا في بوابة «مقيم» الإلكترونية.

ووفقًا للبوابة الخارجية للتطعيمات السعودية، فإنَّ اللجنة الطبية تحتفظ بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.