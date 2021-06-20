ضبط 312 طربة حشيش بحوزة ثلاثة عناصر إجرامية بالغربية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها؛ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) ومديرية أمن الغربية نشاط تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة من العناصر الإجرامية) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة في كمين، أعد لهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وضبط بحوزتهم (312 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31,200 كيلو جرام – مبلغ مالي– 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,184٫000 - اثنان مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه تقريبا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.