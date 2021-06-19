«الداخلية» تُقدم مساعدات لأسر نزلاء السجون والمفرج عنهم

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي، المساعدات العينية على عدد من أسر نزلاء السجون والمُفرج عنهم، بالحديقة المفتوحة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصًا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان، من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم؛ واستمرارًا لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم تقديم المساعدات لـ145 حالة، عبارة عن «أجهزة كهربائية مختلفة»، بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

من جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم، الشكر لوزارة الداخلية؛ لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية، جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم؛ استكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.