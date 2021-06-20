سميرة عبدالعزيز: أنا مسامحة محمد رمضان لأني أم المصريين كلهم

علقت سميرة عبدالعزيز على الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر «فيسبوك»، وقال به أنه لم يسيئ مطلقا للفنانة، قائلة: إن هذا الحوار منذ عامين وليس وليد اللحظة، و«أنا لا أتبلى على أحد، لكني لا أفهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك شخص منذ عامين، أرسل لي رسائل منسوبة لصفحة من صفحاته، قد تكون لمعجب من معجبيه».

وأضافت سميرة عبدالعزيز لـ«الوطن»: «أنا مسمحاه طالما طلع وضح، وأنا مش بزعل من أى حد، ومش زعلانة منه، الموضوع به سوء تفاهم، وأنا مش ضد شخصه، لكن ضد أعماله، ومعرفهوش على المستوى الشخصي، لكني مسمحاه علشان أنا أم المصريين كلهم، ولما بقابل حد في الشارع بعتبره ابني وبقوله يا ابني».

وكان محمد رمضان قال خلال الفيديو: «ليا حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، سواء إني أكلمها في أجرها كام، وأقول إنها شحاتة وأن ظفر أمي برقبتها، عمري في حياتي ما تكلمت مع حد بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما تكلمت مع حد في التفاصيل دي، وأكثر شيء أسعدني قبل ما بيان التوضيح ده، إن جمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة بسطتني، ده توضيح، ومنتظر رأيكم في أغنية ثابت على يوتيوب وكل المنصات السمعية، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة».