تعليق محمد رمضان على إهانة سميرة عبد العزيز: «مابكلمش حد أكبر مني كده»

علق الفنان محمد رمضان، على ما ذكرته الفنانة سميرة عبد العزيز، بأن رمضان أساء لها ووصفها بـ «الشحاتة»، وذلك خلال مقطع فيديو له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «رمضان»، خلال الفيديو، «ليا حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، سواء إني أكلمها في أجرها كام وأقول إنها شحاته وأن ظفر أمي برقبتها».

وتابع: «عمري في حياتي ما تكلمت مع حد بالأسلوب دي، وعمري في حياتي ما تكلمت مع حد في التفاصيل دي، وأكثر شيء أسعدني قبل ما بيان التوضيح ده أن جمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة بسطتني، ده توضيح، ومنتظر رأيكم في أغنية ثابت على اليوتيوب وكل المنصات السمعية، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة».

وكانت سميرة عبد العزيز قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن محمد رمضان قام بالإساءة لها وشتمها عبر السوشيال ميديا وقال لها الكثير من العبارات «غير الجيدة» منها أنه يتقاضى 20 مليون جنيه وهي تتقاضى 20 ألف جنيه، وقالت إن الرسائل لم تكن على الواتساب ولكنها رأتها على صفحات منسوبة له على فيسبوك وصفحات السوشيال المختلفة.

وعن مقاضاة سميرة عبدالعزيز لمحمد رمضان بعد الإساءة، فقالت سميرة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه مثل أبنائها ولا تحب أذى أحد على الإطلاق لأنها لا تحب أن تؤذي أو تقاضي أحدا من أبنائها، مشيرة إلى أنها تسامحه عن الإساءة ولم ترد عليه مرة أخرى لأنها لا تحب أحاديث النميمة والأحاديث الجانبية.