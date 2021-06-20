زلزال بقوة 5.4 يضرب المكسيك.. وأمطار مستمرة تدمر جسورا في شمالي الصين

تعرضت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية إلى كوارث طبيعية دون الإبلاغ عن حدوث أضرار بشرية، وتعرضت المكسيك لزلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر مادية، كما تعرضت الصين، لفيضان العديد من الأنهار جارء هطول الأمطار بشكل متواصل، ما تسبب في عرقلة حركة المرور في سلسلة «جبال خينجان الكبرى» شمال شرقي الصين.

ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس السبت، منطقة «ريزو دي أورو» المكسيكية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلا عن هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات.

وأضافت الهيئة الأمريكية، أن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.

«المسح الجيولوجي» الأمريكية: لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

وأشارت «المسح الجيولوجي»، إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وفي الصين، قال مركز «مقاطعة هيلونججيانج للهيدرولوجيا ومصادر المياه»- الواقعة في شمال شرقي الصين، أمس السبت، إن هطول الأمطار بشكل متواصل تسبب في فيضان العديد من الأنهار وعرقل حركة المرور في سلسلة «جبال خينجان الكبرى» بالمقاطعة.

وتخطى مستوى المياه، صباح أمس السبت، في «محطة موخه» بالمجرى الرئيسي لنهر «هيلونج»، مستوى الخطر بواقع 0.55 متر، فيما أظهرت مستويات المياه في جميع المحطات اتجاها تصاعديا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«مقاطعة هيلونججيانج للهيدرولوجيا» تصدر تحذيرا باللون الأحمر للفيضانات في «نهر هوما»

وأصدر مركز «مقاطعة هيلونججيانج للهيدرولوجيا»، في وقت سابق، تحذيرا باللون الأحمر للفيضانات لقطاع «قوتشيقو» من «نهر هوما»، فيما لايزال مستوى المياه مرتفعا.

من جانبها، أشارت «الإدارة المسؤولة عن السيطرة على المرور» في المنطقة، إلى ان الأمطار المستمرة، دمرت الجسور على العديد من الطرق السريعة وعرقلت حركة المرور وغمرت المنازل.

وفي سياق متصل، قالت «محافظة تاخه» أكثر المناطق تضرراً، إنها أرسلت 1161 شخصا للمشاركة في عمليات السيطرة على الفيضانات وعمليات الإنقاذ الطارئة والمساعدة في نقل السكان المحليين إلى مناطق آمنة.