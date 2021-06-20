أحدث صور للفنانة المعتزلة نورا.. ومي نور الشريف تعلق: تاج فوق رأسي

نشرت الفنانة مي نور الشريف، أحدث صور لخالتها الفنانة المعتزلة «نورا»، وذلك خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور «إنستجرام».

وكتبت الفنانة مي نور الشريف معلقة على الصورة: «أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي، كل سنة وانتي في أحسن صحة وأحسن حال، وربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي، وتاج فوق رأسي، يا نوارة يالي ممشياني على العجين ملخبطوش».

وسرعان ما استقبلت ابنة النجم الكبير الراحل نور الشريف، عددا من التعليقات والإعجابات المهنئة، لخالتها بمناسبة عيد ميلادها، وكان من ضمن التعليقات النجمة سوسن بدر، التي كتبت «كل سنة وأنتم بخير ودايما مع بعض فى سعادة وستر وصحة».

وترصد «الوطن» أبرز 7 معلومات عن الفنانة نورا، وهي كالتالي:

- من مواليد القاهرة، في 18 يونيو 1954.

- الاسم عند الولادة: علوية مصطفى محمد قدري، بينما يُعتبر "نورا" اسمها الفني.

- شقيقة الفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف.

- حاصلة على بكالوريوس تجارة.

- اعتزلت التمثيل عام 1996 وارتدت الحجاب.

- سبق لها الزواج من الفنان حاتم ذو الفقار، وكذلك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لكنها انفصلت عنه عام 1998.

- يضم أرشيفها الفني، نحو 35 فيلمًا سينمائيًا، أبرزهم "الكيف" و"العار".