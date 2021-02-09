تفاصيل مقتل «نورا» على يد زوجها المدمن.. يهدد طفلتها وبقية العائلة

شهدت عزبة الروضة التابعة لقرية طوخ ميت يزيد بمحافظة الغربية استمرار حالة من الوجيعة والحزن على قلوب ووجوه المئات من الأسر والعائلات على خلفية تعذيب زوج لزوجته بالتعدي عليها بالضرب وقتلها رميا بالرصاص أثناء نومها فجرا يوم الاثنين الماضي أمام أعين طفلته الكبرى، وتم التحفظ على الجثة ونقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المنشاوي بطنطا للعرض على الطب الشرعي.

وكانت الزوجة «نورا» التي لم تتجاوز أوائل العقد الخامس من عمرها ضحيه للعنف الأسري والتعدي السافر من جهة زوجها الذي شرع في تناول العقاقير والمواد المخدرة، حسبما ذكره أسرة الزوجة الضحية وجيرانها بذات القرية، ما تسبب في تصاعد الخلافات الزوجية بسبب عدم القدرة على تجهيز ابنتهما الكبرى وزفافها لعريسها خلال 5 أشهر مقبلة، وهو ما نتج عنه نشوب خلافات ومشادات كلامية متعددة قبيل وقوع الحادث الأليم.

في المقابل أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز السنطة بقرار حبس موظف لقيامه بإطلاق الرصاص من سلاح ناري بحوزته تجاه زوجته وقتلها بإصابتها بطلق نارى في رأسها، أثناء نومها في فراش الزوجية، بسبب خلافاته الدائمة معها 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان من جانب طرفي الزوجين.

كما أعلنت والدة الزوجة الضحية والتي لم يتجاوز عمرها العقد السابع من عمرها عن تقدمها باستغاثة إلى المسؤولين بأهمية تأمين حفيدتها الكبرى والعروس والتي شاهدت حادث إطلاق والدها النيران على أمها أثناء نومها بعدما وصلت لها رسائل من جانب أسرة الزوج بالانتقام من الطفلة وخالها الكبير وباقي أفراد العائلة.

وأضافت الجدة بقولها «حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتل بنتي نورا ويا ريت المسؤولين في النيابة ومديرية أمن الغربية يتحركوا لردع أي نفس بشرية تسول لها نفسها إيذاء البشر وقتلهم بعمد ومنه لله جوز بنتي دمر حياتنا وتسبب في موت بنتي شقيانة وتعبانة معاه طول عمرها».

بينما جاءت تفاصيل الحادث الموجع حينما شهد عش الزوجية واقعة مقتل ربة منزل تدعى «نورا أحمد المزين» تبلغ من العمر 35 سنة، على يد زوجها «حافظ ع.ع» موظف بالوحدة المحلية بقرية طوخ حيث قام بقتلها غدرا بطلقات نارية في رأسها، أثناء نومها، نتيجة لخلافات زوجية سابقة، لتلقى حتفها في الحال.

كما استعجلت النيابة العامة في طلبها تقرير الطبيب الشرعي حول الحادث، والتحفظ على السلاح المستخدم وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حيال الحادث.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد البرجي مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسيدة قتيلة بقرية الروضة دائرة المركز.

كما انتقل الرائد محمد الدهراوي رئيس المباحث، والقوة المرافقة إلى مكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل تدعى «نورة. ا. ال» 35 عاما، على يد زوجها «حافظ.ع.ال» وهروبه بشكل مفاجئ من عش زوجية.

كما نقلت المتوفاة إلى مشرحة المستشفى العام وتجرى أجهزة البحث الجنائي القبض على الزوج المتهم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لتحديد مكان اختباء الزوج الهارب وكثف ضباط فرع البحث الجنائي تحت إشراف العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى من جهوده لتحديد موقع هروبه وفحص علاقته بزملائه المقربين منه وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز الشرطة لعرضه على النيابة العامة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الزوج كثير الخلافات مع زوجته وكان يمارس عادته اليومية لتناول المخدرات برفقه عدد من زملائه هربا من تحمل مسؤولية الإنفاق على أسرته وعدم المشاركة في تجهيز ابنته الكبرى وذلك عقب خطبتها طوال 5 أشهر الماضية الأخيرة.

وتابعت المصادر الأمنية أن أسرة الزوجة الضحية تقدمت بطلب رسم لضم أحفادهم الأطفال الثلاثة إلى حضن جدتهم والدة الزوجة، لضمان استقرار حياتهم المعيشية عقب الواقعة الموجعة والتي أدت لرحيل والدتهم عن عالمهم ودنيتهم بسبب الحادث الغاشم على أيدي والدهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الحادث وقررت تشريح الجثة ودفنها كما أصدرت قرارا بحبس الزوج المتهم.