طبيب باطنة يكشف مفاجأة: سلالة «دلتا» لديها مناعة من بعض علاجات كورونا

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت جونسون الجامعي بنيوجيرسي، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا «دلتا»، جاء نتيجة لدمج متحورين من الهند، ما أدى لأن يكون أكثر انتشارا، كما أن لديه مناعة من بعض الوسائل المستخدمة للعلاج مثل الأجسام المضادة الأحادية، ولا تستجيب له بالمقدار ذاته، ومن هنا خطورتها.

وأضاف «خضر»، خلال اتصال عبر «سكايب»، ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن التقارير الموجودة، تشير إلى أن هناك استجابة للقاحات بمنع الإصابة بسلالة «دلتا»، ولكن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في الماضي، معرضين بإصاباتهم من جديد بسلالة دلتا، وهذه مشكلة كبيرة.

وأكد أن الدول الكبرى لديها مصلحة الآن، في إيصال لقاحات كورونا لكل دول العالم، إذ أن نسبة التطعيم في أوروبا وأمريكا المطلوبة، وأي تحور في الهند أو أي بقعة في العالم يخلق سلالة جديدة يمكن أن تعيد هذه الدول المحصنة باللقاح لنقطة الصفر، ولذلك السلاح الحساسي هو التطعيم لوقف تحورات كورونا وانتشاره، لأنه كلما انتشر تزيد احتمالات تحوره أقوى أو أضعف.

ولفت أن أعراض سلالة دلتا تتشابه مع فيروس كورونا الأم، ولا يستطيع أحد التفرقة بينهما، والتحاليل فقط تبين نوع السلالة، وبالتالي أيضا العلاج واحد مع الأخذ في الاعتبار بأن دلتا لديه مناعة من الأجسام المضادة الأحادية، والاستفادة منها أقل.

وأكد أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من سلالة دلتا يرجع لسرعة انتشاره، ولأن ذلك قد يتسبب في موجة كبيرة على مستوى العالم، ففي أمريكا معدل الإصابة بدلتا من 3 أسابيع 1% وحاليا حوالي 14% من عدد الحالات، ما يدل على سرعة انتشاره.