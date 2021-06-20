الثاني خلال الشهر الجاري.. انفجار قوي هز منشآت بمصنع «سلوبودا» الصربي

أصيب 3 عمال بجروح طفيفة، مساء أمس السبت، جراء انفجار قوي هز منشآت بمصنع «سلوبودا» الذي ينتج أجهزة منزلية بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية والمتفجرات في بلدة «كاتشاك» الصربية، وفقا لما ذكرته قناة «آر.تي.إس» التلفزيونية الحكومية

وهذا ثاني انفجار يقع خلال الشهر الجاري في المصنع، وقال شهود إن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المصنع وشوهدت سيارات إسعاف ورجال إطفاء بالقرب من موقع الانفجار، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت القناة الصربية، أن رئيس بلدية المدينة أمر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصنع، مشيرة إلى أن تشكل سحابة من الدخان على شكل فطر فوق دائرة المصنع بعد الانفجار.

ثاني انفجار يقع في المصنع خلال يونيو الجاري

وهذا ثاني انفجار يقع خلال الشهر الجاري في المصنع، وشهد المصنع في 4 يونيو الجاري، اندلاع حريق وسلسلة من الانفجارات، وقال وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش في ذلك القوت، إنه خلافا لما انتشر من معلومات، لم تكن هناك قذائف مدفعية في المستودع المحترق فقط مواد تستخدم لصناعة الصمامات، وتم إخماد الحريق بواسطة 3 مروحيات عسكرية خلال 50 ساعة، فيما لم يصب أحد في الانفجار في مخزن المصنع.

من جانبه، قدر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في ذلك الوقت، خسائر الانفجار، بمليون ونصف إلى مليوني يورو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي روسيا، نفت السلطات في منطقة «كيميروفو»، التقارير بشأن مقتل 9 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة في المنطقة، مؤكدة أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص فقط، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وكانت الطائرة من طراز «إل-410» التابعة لفرع «دوساف» في كيميروفو، تحطمت خلال رحلة تدريب بالقرب من مطار تاناي.

وقالت السلطات الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني: «لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون (4 في حالة خطيرة و11 في حالة متوسطة الخطورة)»، موضحة أن مجموعة تحقيق تمارس عملها حاليا في موقع الحادث.

وصول عاصفة «دولوريس» الإستوائية إلى غربي المكسيك.. وتوقعات بحدوث موجات عالية من 3 إلى 5 أمتار في الارتفاع

وفي المكسيك، وصلت العاصفة الاستوائية «دولوريس» بقوتها، أمس السبت، بالقرب من بلدة «سان خوان دي الداما» في ولاية «ميتشواكان» الواقعة في غربي المكسيك.

وقالت «خدمة الأرصاد الجوية الوطنية»، إن «دولوريس» تمثل أقصى رياح مستدامة تبلغ 110 كيلومترات في الساعة، مع هبات عاصفة تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة وقوة هبوب باتجاه الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع حدوث موجات عالية من 3 إلى 5 أمتار في الارتفاع، مع احتمال تكوين أعمدة مياه على سواحل ولايات خاليسكو وكوليما وميتشواكان وجيريرو، فيما دعت «خدمة الأرصاد»، إلى اتخاذ احتياطات قصوى من قبل عامة السكان في مناطق الولايات المذكورة بسبب الأمطار والرياح والأمواج.