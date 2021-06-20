بعثة أممية: اجتماع لملتقى الحوار الليبي في سويسرا آواخر الشهر الجاري

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي بـ سويسرا، في الفترة من 28 يونيو الجاري إلى 1 يوليو المقبل، وقالت في بيان، إن هذا الاجتماع يعد فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وستعقد البعثة، قبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.

«كوبيتش» يجدد دعوته للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

كما جدد كوبيش، تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبرعلى النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لعام 2021.

وكان مصدر عسكري، قال لـ«بوابة الوسط» الليبية، إن الترتيبات لإعادة فتح الطريق الساحلي «سرت- مصراتة» اكتملت، موضحا أن الطريق سيعاد فتحها رسميا مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتي كانت مقررة امس الاحد، والتي كان موضوع فتح الطريق الساحلي على رأس جدول أعمالها.