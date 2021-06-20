الأمريكيون يحتفلون بالذكرى السنوية لإلغاء العبودية «صور»

احتفل الأمريكيون، أمس السبت، بيوم «جونتينث» وهو الذكرى السنوية لإلغاء العبودية في البلاد، بمسيرات وخطابات وحفلات موسيقية وتجمعات شواء، بعد أن أصبح عطلة رسمية بعد عام على مقتل المواطن الامريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقتل فلويد والذي كان يبلغ من العمر 46 عاما، اختناقا في 25 مايو 2020 بعدما أوقفه 4 عناصر شرطة وضغط أحدهم هو ديريك شوفن بركبته على عنق فلويد لأكثر من 9 دقائق في «مينيابوليس» أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا بشمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلق مقتل فلويد حركة احتجاج في الولايات المتحدة وخارجها ضد العنصرية والعنف الأمني بحق الأمريكيين من أصول إفريقية.

وساهمت التعبئة في إبراز «جونتينث» بشكل كبير، بعد أن كان كثير من الأمريكيين بينهم من أصول إفريقية يجهلونه قبل عامين فقط.

التسمية جاءت عبر دمج كلمتي جون «يونيو» وناينتينث «رقم 19»

والتسمية الحالية جاءت عبر دمج كلمتي جون «يونيو» وناينتينث «رقم 19»، وهو يتزامن مع يوم إعتاق آخر العبيد في ولاية تكساس في 19 يونيو 1865.

وألغيت العبودية رسميا بالولايات المتحدة في ديسمبر 1865 مع إقرار التعديل الـ13 في الدستور، لكن «جونتينث» الذي صار يحتفل به في تكساس على إثر ذلك بعام صار الذكرى البارزة لانعتاق الأمريكيين من أصول إفريقية.

وصار «جونتينث» ذكرى احتفالية اعتبارا من 1866، وتعزز طابعه هذا العام لأنه أول عيد وطني يقام بدون قيود صحية، بعد أن ألغي أغلبها في الأسابيع الأخيرة.

وكان من المقرر تنظيم مئات الفعاليات في أرجاء الولايات المتحدة، من نيويورك إلى لوس أنجليس مرورا بجزيرة جالفستون في تكساس التي تعتبر مكان النشأة الرمزي لـ«جونتينث».

وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، على قانون يجعل 19 يونيو عطلة وطنية، بعد 156 عاما من إقراره.