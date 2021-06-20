سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، مقارنة بأسعار نهاية التعاملات المسائية أمس، شأنه شأن باقي أعيرة المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفي ظل اهتمام عدد كبير من المواطنين بالمعدن النفيس، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، سعر جرام الذهب عيار 24، سعر جرام الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم بين 870 و872 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 761 و763 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 652 و654 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6088 و6104 جنيهات.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 869.714 إلى 872.000 جنيه.

كان قد أكد وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، ترجع إلى انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض سعر الذهب في الأسواق المصرية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب، لوجود اتجاه كبير لدى أصحاب الذهب نحو البيع، في ظل تخوفات باستمرار انخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة.

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

وكان قد أعلن في وقت سابق البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ حيث ارتفع من 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.