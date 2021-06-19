أسعار الذهب في مصر.. تراجع 5 جنيهات في منتصف معاملات اليوم

يتابع الكثيرون أسعار الذهب في مصر، في ظل التغيرات التي يشهدها على مدار اليوم، وتراجع في منتصف المعاملات بأسواق المال والبورصات العالمية، بمقدار يتراوح ما بين 3 – 5 جنيهات في الجرام، بجميع الأعيرة مختلفة.

وجاء التراجع الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، وانخفض من 877 جنيها في بداية اليوم ليصبح 872 جنيها في منتصف المعاملات، وانخفص سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمقدار 3 جنيهات، وأصبح 654 جنيها، بدلا من 657 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وفي ظل اهتمام عدد كبير من المواطنين بالمعدن النفيس، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم بين 870 إلى 872 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 761 إلى 763 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 652 إلى 654 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6088 إلى 6104 إلى جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب نحو 869.714 إلى 872.000 جنيه.

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ حيث ارتفع من 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.