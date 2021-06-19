بعد تراجع 5 جنيهات في منتصف المعاملات.. استقرار أسعار الذهب

مع الدقائق الأخيرة لإغلاق التداول اليومي على المعدن الأصفر، سجلت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة في نهاية اليوم السبت الموافق 19 يونيو، على الرغم من التراجع بقيمة 5 جنيهات في منتصف معاملات اليوم في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر

وفي ظل اهتمام عدد كبير من المواطنين بالمعدن النفيس، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم بين 870 و872 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 761 و763 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 652 و654 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6088 و6104 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب نحو 869.714 إلى 872.000 جنيه

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ حيث ارتفع من 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع في سعر الذهب في بعض الفترات إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد؛ ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعًا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».