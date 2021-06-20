حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم: حار على القاهرة الكبرى

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الأحد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

لطيف ليلا على القاهرة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18.

سيوة العظمى 34 والصغرى 21.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 20.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية 35 الصغرى 20.

السويس العظمى 35 والصغرى 21.

العريش العظمى 30 والصغرى 19.

طابا العظمى 32 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 36 والصغرى 25.

مرسى علم العظمى 37 والصغرى 21.

الفيوم العظمى 37 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 22.

المنيا العظمى 38 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 23.

قنا العظمى 40 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 25.

أسوان العظمى 41 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26.