10 معلومات عن أنفاق قناة السويس: اختصرت وقت العبور في 15 دقيقة

تعتبر أنفاق قناة السويس وسيلة العبور الأسهل حاليا للعبور للجهة الشرقية للقناة، بعد حفر العديد منها في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتتميز أنفاق قناة السويس باختصار وقت العبور من ساعات طويلة إلى 15 دقيقة فقط، عقب إنهاء إجراءات الفحص والاستعلام الأمني كافة على بوابة النفق.

وإليكم أهم المعلومات عن أنفاق قناة السويس:

1- تربط أنفاق قناة السويس شرق القناة بغربها والعكس، وتسهل من عملية العبور للسيارات بالحمولات كافة.

2- المشروع الواحد في كل محافظة يضم نفقين، كلا منهما في اتجاه، ويضم كل نفق حارتين للسيارات.

3- طول أنفاق قناة السويس 5820 مترا، وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحي للقناة بعمقى 70 و53 مترًا.

4- تبدأ رحلة العبور عبر الأنفاق من الإسماعيلية بالمرور من المنطقة الأمنية خارج النفق، التي تحتوى على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه، مزودة بأحدث الأجهزة.

5- تنفذ إجراءات التفتيش في أنفاق قناة السويس لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية، وخصصت إدارة الأنفاق 4 نقاط في كل اتجاه، لتفتيش السيارات الملاكي، و6 أخرى للنقل الثقيل والأتوبيسات.

6- صممت بوابة دفع الرسوم على بعد 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، لضمان عدم حدوث أي ازدحام، خاصة في ذروة العطلات.

7- صممت ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

8- مع بدء رحلة العبور في أنفاق قناة السويس، يتم التنبيه على أن السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا، وأنها تحت رقابة الرادار.

9- تزود الأنفاق بغرف للطوارئ وسلم للأفراد يستطيع التوجه من خلاله لمنافذ الهروب، إضافة لتليفونات أرضية لسهولة التواصل.

10- ربطت أنفاق قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، التي تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ.

وشارك في بناء أنفاق قناة السويس 2500 مهندس وفني وعامل مصري، بداية في يوليو 2016 حتى 2019، بمشاركة 4 شركات مصرية.

وتهدف أنفاق قناة السويس إلي ربط سيناء بدلتا النيل؛ ل‘نهاء معاناة شبة يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، لتكون بديلة للكبارى العائمة، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وهناك 5 أنفاق في قناة السويس، بينهم نفقي «الإسماعيلية، وبورسعيد» بجانب آخر وهو الشهيد أحمد حمدي بالسويس.