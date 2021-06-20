غدا أطول نهار في 2021.. و«تغير المناخ»: بداية مرحلة الانقلاب الصيفي

تبدأ مرحلة الانقلاب الصيفي غدا الإثنين في كوكب الأرض، حيث يميل القطب الشمالي للأرض باتجاه الشمس، ليبدأ فصل الصيف رسميا ويكون النهار طويلا والليل قصيرا، وتكون أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان في نصف الكرة الشمالية.

توقعات بموجات حرارة مرتفعة خطيرة

الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة، قال لـ«الوطن»، إنّ أهم ما يميز فترة الانقلاب الصيفي، أنّ الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة ستكون هي السائدة، وبمجرد انتهاء موجة تبدا أخرى، متابعا: «ترتفع درجات الحرارة في الليل عن 20 مئوية بداية من 19 يونيو وحتى نهاية الصيف في 23 سبتمبر المقبل، على أن يكون غدا الإثنين 21 يونيو أطول نهار في 2021، وتكون الشمس عمودية على مدار السرطان في أسوان».

وأوضح فهيم، أنّ التعرض لأشعة الشمس المباشرة سيكون خطرا في مرحلة الانقلاب الصيفي، لتعامد الشمس على مدار السرطان، حيث تكون موجات الأشعة قصيرة وخطيرة وقوية، وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكا أقل من الغلاف الجوي، ومن هنا تكمن خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة، أنّ أهم الظواهر الفلكية القريبة التي تقع في شهر بؤونة، تتمثل في ظهور الفجر مع نجم الدبران، وتنفس نهر النيل، وأوان قطف عسل النحل، وهبوب رياح السموم، واشتداد الحر، وظهور الشمس في أول برج السلطان وأول فصل الصيف.

وأضاف أنّ بداية الصيف تشهد ضعفا في تحجيم ثمار المانجو والبلح والزيتون والتين الرمان والبرتقال والليمون، كما يحدث ضعف في عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية، خاصة مع هبوب الرياح الساخنة على محاصيل الذرة والأرز والسمسم والفول السوداني وفول الصويا واللوبيا، كما تزيد معدلات التنفيل في المحاصيل الثمرية، وهي ظاهرة تساقط العقد الحديث في الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية، وتزيد أعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة، مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر، وباقي الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن والديدان الثمار، وتزيد الأمراض المحبة للرطوبة الحرة، مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل، خاصة الريحان والخيار والتبقع الزاوي على القطن.