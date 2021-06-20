ضمن «حياة كريمة».. توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1719 مواطنا بدمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور ، خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين، ضمن سلسة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

دمياط: قوافل طبية لعلاج غير القادرين "كل أسبوع في قرية"

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، إن القافلة وقعت الكشف الطبى بالمجان على 1719 مواطن، إذ تم تحويل عدد 49 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 16حالة أخرى، منوهًا إلى إجراء839 تحليلا معمليا، و30 أشعة وأيضاً إجراء الكشف بالسونار لعدد 19 حالة.

فيما أشار مدير المديرية، أن هذه القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

ونوهت محافظ دمياط إلى أن هذه القوافل تأتي فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتةً إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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