وزيرة الصحة تعلن تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة أوتوماتيكيا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل على علاج الأمراض المزمنة، من حيث دعوة الناس بالذهاب إلى أماكن قريبة من بيوتهم للكشف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ولو خايفين من المستشفيات احنا نقرب لهم، أرجو إن كل المواطنين في كل أنحاء مصر يتوجهوا لصرف العلاج وإحنا مش محتاجين تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة هيتجدد أوتوماتيك".

وتابعت: "أدعو الأطباء فوق سن المعاش والتمريض إلى التعاقد معنا والأطباء على قوة العمل وانا أشكرهم وأقول إنهم ضربوا أمثلة بشكل كبير جدًا في تاريخ الطب، ولدينا نماذج ستطلق أسماؤها على شوارع ومباني".

وأردفت: "أناشدهم بمزيد من بذل الجهد والعمل وأشاركهم الأرض وبنزل معاهم وأخش مستشفيات الحميات والصدرية وكل مسشتفيات فيها حالات كورونا عشان أقول إني معاهم، وبإخلاصهم البلد هتعدي من هذه الجائحة".