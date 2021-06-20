نجاح جراحتين دقيقتين لسيدتين في مستشفيي مطروح العام وبئر العبد

يواصل مستشفى مطروح العام، ومستشفى بئر العبد المركزى إجراء الجراحات الدقيقة ذات المهارة، حيث نجح فريق طبى بمستشفى مطروح فى إنقاذ سيدة خمسينية من الموت بعد تعرضها لإنسداد فى المعدة وآلام شديدة، وإستئصال ورم خطير منها، كما نجح فريق طبى بمستشفى بئر العبد فى إجراء عملية صعبة، لسيدة سبعينية باستبدال مفصل فخذ لها، وتركيب مفصل ثلاثى الأبعاد، كى تتمكن من المشى بعد تعرضها لآلام شديدة كانت تمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية.

عملية دقيقة بمستشفى مطروح العام

واستقبل مستشفى مطروح العام، سيدة تبلغ من العمر 53 سنة، اليوم، تعاني من أعراض انسداد معوي وآلام حادة بالبطن بعدما فشلت محاولات عدة في عيادات خاصة من التشخيص والوصول لحل نهائي في هذه الحالة، وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جرى حجز الحالة وتحضيرها للعمليات وعمل جميع الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لدخول المريضة لقسم العمليات.

وتم استدعاء أستاذ دكتور من جامعة قناة السويس متخصص في العمليات الدقيقة، وذلك طبقا لأحدث بروتوكول تعاون ينفذ بين مديرية الشئون الصحية بمطروح، وكلية طب جامعة قناة السويس بغرض دعم المستشفيات بتخصصات نادرة ودعم العملية التعليمية والتدريبية لأطباء الزمالة المصرية الملحقين بمستشفيات محافظة مطروح، وأجرى فريق الجراحة استكشاف للبطن.

وتبين وجود ورم بالقولون أدى إلى انسداد بالأمعاء ودوران القولون حول نفسه مسببا تلف بجزء كبير من الأمعاء، وإستئصال القولون الصاعد والمستعرض وجزء كبير من منديل البطن في عملية كبري وذات مهارة عالية تعتبر الأصعب من نوعها في هذا التخصص، من خلال فريق طبى بقيادة الأستاذ الدكتور سليمان القماش أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير بكلية طب جامعة قناة السويس والدكتور شريف عز الدين استشاري الجراحة العامة والمناظير ونائب مدير المستشفى العام والدكتور محمد أمين استشاري التخدير بالمستشفى العام، وطاقم تمريض العمليات.

تركيب مفصل ثلاثى الأبعاء لسيدة سبعينية

ونجح فريق طبى بمستشفى بئر العبد المركزي بقيادة الدكتور محمد سلامة، مدرس وإستشارى جراحة العظام والمفاصل وكسور الحوض القصر العينى، والدكتور احمد رضا مدرس مساعد التخدير القصر العينى جامعة القاهرة والدكتورخالد عبد الوهاب مدرس مساعد و التخدير ،جامعة القاهرة، اولدكتور على العوضي إخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزي بمساعدة محمود فيصل فنى العظام بمستشفى بئر العبد المركزي في إجراء جراحة بشكل عاجل لمريضة مسنة تبلغ من العمر 76 عام تعرضت لإصابة، أدت إلى كسر بعنق عظم الفخذ، وإستبدال مفصل الفخذ بمفصل كامل أسمنتى ثلاثى الأقطاب، وتمكنت المريضة من المشى ثانى يوم عقب العملية.