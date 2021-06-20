تفاصيل جولة محافظ القليوبية.. تطوير ميدان وقصر ومحور وطريق دائري

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة، لمتابعه أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها.

واستهل المحافظ جولته، اليوم، بتفقد أعمال تطوير ميدان محطه قطار بنها حيث أن المشروع يتضمن إنشاء ميدان يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

وأكد الهجان على مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة

كما تفقد منطقه تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج وميدان كامليليا حيث تم زراعة أحواض زرع وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لأهالي المدينة موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة ومصادرة أي عربة فى الطرق الرئيسية.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحها قريبا حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

ووجه إلى برفع تراكمات الأتربة من على جانبي الطريق وتشجيره، ودهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن

كما تفقد نسب التنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع علي مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس ماشية يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التسليم الإنشائية نهاية الشهر الجاري إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف

كما تابع خلال الجولة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الاعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا لموقع الازالة ، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

واختتم جولته بتفقد لأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري مشددا على ازالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة فى تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها ، اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واعضاء البرنامج الرئاسي، دفعة الشهيد احمد المنسي.