عاجل.. لجنة طوارئ لمتابعة امتحانات الثانوية العامة وتجهيز 2000 مدرسة

أكدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، متابعة اللجنة لكافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المدارس «تقنيا»؛ لإجراء امتحانات الثانوية العامة مع كلا من وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك 40 مدرسة سيتم تزويدها بخدمات الإنترنت والفايبر خلال هذه الفترة استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية أصبحت مستعدة ومجهزة بخدمات الانترنت والفايبر؛ لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الاتصالات «طوارئ»؛ لمتابعة أية مشكلات قد تصل إلى اللجنة خلال امتحانات الثانوية العامة والعمل على حلها مع المسئولين.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وأوضح إلى أنه جارِ تجهيز السيرفرات الرئيسية التي تحمل المحتوى الرقمي لوضعها في المدارس التي سيتم فيها امتحانات الثانوية العامة بالنظام الإلكتروني.

وقال إنه سيعقد اجتماع مع كل الجهات التنفيذية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لعرض الخطة المتكاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام .

وأوضح أنه دورهم بث روح الطمأنينة في نفوس الأسر المصرية والطلاب، وذلك لتفادي أية معوقات قد تحول إجراء امتحانات الثانوية العام هذا العام بالنظام الإلكتروني.

وتابع أن هيئة مكتب لجنة الاتصالات تدرس القيام بزيارات ميدانية لعدد من اللجان بالمحافظات الكبرى مع بداية إجراء امتحانات الثانوية العامة؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالنظام الإلكترونى.

يشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،أعلن عن إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وستجرى امتحانات الثانوية العامة، بشكل إلكتروني عبر التابلت في لجان مراقبة كاملة بنحو 2300 مدرسة مجهزة بالشبكات الداخلية «servers»، وليس شرائح البيانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، مشددا على ضرورة أن يتأكد الطلاب من حصولهم على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بهم استعدادا للامتحانات.