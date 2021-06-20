بقسم «التعليم».. جامعة أسيوط تُعلن عن حاجتها لشغل 4 وظائف قيادية

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حاجة الجامعة لشغل 4 وظائف قيادية بقسم التعليم؛ طبقًا لأحكام القانون رقم 81/2016؛ وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الوظائف المعلن عنها جميعها بقسم التعليم في المستوى الوظيفي «مدير عام»، وهي: «مدير عام القضايا والتنفيذ والحجز الإداري، مدير عام العقود، مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص، وأمين كلية التجارة».

وأضاف «الجمال» أن المتقدم لشغل وظيفة مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص أو أمين كلية التجارة، يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب لطبيعة العمل وقضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أما المتقدم لشغل وظيفة مدير عام القضايا والتنفيذ والحجز الإداري أو مدير عام العقود فيجب أن يكون حاصلًا على بكالوريوس ويشترط فيه أن يكون حاصلًا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون والقيد أمام محاكم النقض لمدة 3 سنوات مع الاشتغال بالمحاماة لمدة 15 عامًا، أو القيد أمام محاكم الاستئناف، وأن يكون خاضعًا لأحكام القانون رقم 47/1972 والمعدل بالقانون رقم 1/1986 والخاص بالإدارات القانونية، على أن يجتاز جميع المتقدمين الاختبارات المقررة لهم.

وبخصوص المستندات المطلوبة من المتقدم فهي تتضمن بيان حالة وظيفية متضمنًا مؤهلاته العلمية وتاريخه الوظيفي وآخر تقريرين تقويم أداء، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته، واقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم لها وفقًا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير، على أن يقدم الطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة للأمانة الفنية للوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر من 9 يونيو وحتى 7 يوليو 2021 م.