«هندسة أسيوط» تفوز بالمركز الأول في مسابقة جامعة أبوظبي

أعلنت جامعة أسيوط، عن فوز فريق طلابي من قسم الكهرباء بكلية الهندسة في الجامعة، بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، في الدورة الثامنة من مسابقة بحوث طلبة الجامعات السنوية، التي نظمتها جامعة أبوظبي افتراضيا، وذلك في الفرع المتعلق بـ srart up graduation project.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من مبادرة جامعة أبوظبي «التعلم من خلال البحث»، التي تسعى إلى إثراء ثقافة التعليم، القائمة على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات بحثية مبتكرة.

«الجمال»: تميز الطلاب في المسابقات كافة يؤكد سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، تميز طلاب الجامعة في المسابقات المحلية والدولية والعالمية كافة في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الإبداعي والابتكاري في العلوم الهندسية والتكنولوجية المتقدمة، مشيدا بتفوق طلاب كلية الهندسة بوجه خاص في هذا الجانب، وقدرتهم على تمثيل الجامعة بشكل مشرف في العديد من المحافل العالمية، وفوزهم بمراكز متقدمة.

وأوضح «الجمال» أن هذا يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، ما يعزز فرص التعاون الأكاديمي والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرائهم بالجامعات الدولية.

نائب رئيس الجامعة: الفوز يؤكد تميزنا في إعداد الطلاب لسوق العمل

في سياق متصل، أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، إلى أن ما حققه الطلاب هو خير دليل على تميز طلاب جامعة أسيوط في المسابقات كافة على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يدعو للفخر.

وأكد «غريب» أن الجامعة نجحت في تأهيل طلابها ورفع مهاراتهم العلمية والإبداعية في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى تميزها في إعدادهم لسوق العمل بصورة جيدة، قائمة على ربط دراستهم النظرية بالواقع العملي والتطبيقي.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن، عميد الكلية، أن هذا الإنجاز جاء بفضل دعم إدارة الجامعة المتواصل لطلاب الكلية، ما أثمر عن تميزهم في تلك المسابقة، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى الوطن العربي، الهادفة إلى تعزيز إمكانيات ومبادرات البحث العلمي بين طلاب الجامعات.

قائد الفريق: المسابقة تحتوى على 27 مجالا

في السياق ذاته، أشار الطالب محمد أحمد عبداللاه، قائد الفريق المشارك في المسابقة، إلى أن مشاركتهم جاءت ضمن 87 جامعة، و15 مشروع مشترك، واشتملت على 27 مجالا تقدم طلاب الفريق خلالها في electrical and electronic engineering، تحت مجال internet of things، من خلال مشروع بحثي حول «نظام إدارة المباني بالاعتماد على تطبيق للهواتف الذكية»، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمعيدين المهندس وائل محمد أحمد، والمهندس أحمد عبدالعزيز، وتضمن الفريق 5 طلاب، إضافة إلى القائد، وهم: محمد سيد عبدالمنعم، محمد حسن محمد، محمد عبدالله محمد، محمد عماد الدين، محمود جمال الدين.