«أبو بكر» يطلب تأجيل قضية السفينة الجانحة لاستكمال التفاوض

طلب المحامي الدولي خالد أبو بكر المفوض بالدفاع عن رئيس هيئة قناة السويس في قضية السفينة الجانحة «ايفرجيفن»، تأجيل نظر الدعوى أمام المحكمة لاستكمال التفاوض.

وقال «أبو بكر»، أمام يئة المحكمة أنه تلاحظ ظاهرا أنه تم الوصول إلي نقاط في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس.

وتابع أن طلبه التأجيل جاء بناء علي طلب الشركة المالكة للسفينة لوقت اضافي للرد علي عدد من النقاط التي أثارتها هيئة قناة السويس أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها.

وتابع: «أمام هذه الجدية الظاهرة نطلب موافقة المحكمة علي أن تعطي أجلا قصيرا كي تتمكن الشركة للوفاء بما هو مقترح».

واوضح أشرف السويفي محامي ملاك السفينة أن فرق الدفاع عن الملاك لم يكن علي علم بالوقائع التي تجري والتمس الأجل في القضية.