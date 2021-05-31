وفد هندي يتفقد طاقم السفينة الجانحة و«ربيع» يلتقي القنصل 

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفداً من سفارة الهند في القاهرة، برئاسة آر. جايشري، القنصل الهندي لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها سايتش بلاكريشنا، سكرتير الشئون القنصلية.

وبحث «ربيع» سبل التنسيق المشترك، ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن»، المحتجزة حالياً بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

جاء اللقاء، عقب قيام الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقد أحوال الطاقم، والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناءً على طلب القنصلية الهندية بالقاهرة، وهو المطلب الذي حظى باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي، مشيداً بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يحرص دائماً علي دعم كافة سبل التعاون.

وأكد الفريق ربيع حرصه الدائم، ومنذ بداية الأزمة، على توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك، لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم، وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحاً بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند، بسبب ظروف شخصية طارئة.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة، بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهداً من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعاً.

من جانبها، قدمت القنصل الهندي بالقاهرة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأعربت عن خالص تقديرها لكافة التسهيلات التي تقدمها هيئة القناة للطاقم الهندي، مثمنة جهود الهيئة ونجاحها في إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها.

كما عبرت «جايشري» عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس في خدمة التجارة العالمية، متمنيةً سرعة انتهاء المفاوضات لحل أزمة السفينة البنمية بصورة ودية.

وقدمت القنصل الهندية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مساندته للهند في ظل أزمة كورونا، بإرسال مساعدات طبية، معربةً عن وافر الامتنان والتقدير لهذا الدعم الإنساني والسلوك الراقي.