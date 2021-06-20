مكافحة الفيروسات الكبدية: نجهز لإعلان مصر خالية من فيروس سي رسميا

قال الدكتور محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنّ مصر عالجت مليوني مصاب بفيروس سي في الفترة بين عامي 2015 و2018، بنسبة 40% من المصابين، حيث كان أكثر من نصف المصابين يجهلون بأمر إصابتهم، وفي الفترة من نهاية عام 2018 وحتى أبريل 2019، بدأت حملة قد تكون الأكبر في العالم لمسح مواطني دولة كاملة، لاكتشاف إصابات فيروس سي لمن تخطت أعمارهم الـ18 عاما بمصر، وهي حملة «100 مليون صحة».

وأضاف القصاص في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «في هذه الحملة قسمنا محافظات الجمهورية على 3 مراحل، كل مرحلة كانت تتراوح بين شهرين إلى 3 شهور، وكان من المستهدف فيها مسح 17 مليون شخص على الأقل، وشارك في الحملة وحدات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة، كما شاركت مراكز الشباب، إضافة إلى الدفع بعدد كبير من الوحدات المتحركة».

وتابع عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنّ الحملة أجرت مسحا لأكثر من 90% من المستهدف، وجرى اكتشاف مليون ونصف مليون مصاب بفيروس سي، وجرى علاج معظمهم بالمجان: «في النهاية نكاد نكون انتهينا من فيروس سي».

وأردف الدكتور محمد القصاص عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: «جار الإعداد لكي نعلن مصر، من خلال منظمة الصحة العالمية، دولة خالية من أي إصابة بفيروس سي»، مشددًا على أنّ ما تحقق يعد إنجاز عظيم، وعدد الذين عولجوا من هذا المرض في مصر من العام 2018 كان أكبر من ذويهم الذين عولجوا في كل أنحاء العالم.