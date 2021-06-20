إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بشبين القناطر في القليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة الشهيد إمام الوكيل بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالمناطق التي تعاني من سوء بعض الخدمات في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح صحفي، اليوم، أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بشبين القناطر بإجمالي أطوال شبكات 420 متر قطر 14 بوصة، وتنفيذ 10 مطابق صرف صحي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 10 مليون و600 ألف جنيه.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، في بيان له اليوم، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة تهدف إلى الإرتقاء بالقرى ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم

في سياق أخر تابع خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، مشكلة تسريب مياه في مقابر قرية المريج وانتقل لمعاينة المكان بناءا على شكوى الأهالى وتبين أن سبب غرق المقابر هو حدوث عطل بأحد الوصلات المنزلية من ناتج عن أعمال الحفر بخطوط الصرف الصحي بالمنطقة.

وقال «العرفى» انه تم إستدعاء مقاول أعمال الصرف الصحي بالقرية ومسؤل شركة المياه وأحدى الجمعيات بالمريج وجمعيه تنمية المجتمع المحلي وتم إتخاذ الإجراءات الازمه لإصلاح العطل وإعاده تمهيد الطرق المؤدية للمقابر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

فيما قامت نهى الجمل، رئيس الوحدة المحلية بقرية الأحراز، بمتابعة العمل في مشروع مد خطوط شبكات مياة الشرب بالقرية للتوسعات العمرانية الجديدة وإحلال وتجديد الخطوط القديمة لتحسين جودة المياة وتوفير مياة نقية مرشحة للمواطنين بدلا من الطلمبات الجوفية التي يستخدمها المواطنين التي لا يجرى لها أي معالجة أو تنقية وسببا لانتشار الامراض.