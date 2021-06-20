«إحلال الواردات».. خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إحلال الواردات.. خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي».

وذكر التقرير، أن الحكومة المصرية تضع تطوير قطاع الصناعة وضبط منظومة الاستيراد أولوية كما تعمل خلال الفترة الحالية على ملف إحلال الواردات وهو ملف شبه دائم على مائدة مناقشات الحكومة، حيث تضطلع بالمتابعة الفورية لكل المشروعات، لكنها تولي أهمية كبيرة لاحلال الواردات.

وتهدف الحكومة من خلال إحلال الواردات إلى ضبط الميزان التجاري المصري، وذلك عن طريق استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية، وكذلك العمل على تعميق تصنيع مكنوات الإنتاج المحلي لتكون بديلا عن استيراد مكونات من الخارج.

وأوضح التقرير، أن الدولة المصرية تسعى إلى دعم تسريع نمو الصناعة الوطنية وتحديث منظومة الإنتاج عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير أحدث أساليب الإنتاج بالقطاعات المختلفة، وفي سبيل ذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج لدجعم استراتيجية الدولة في امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة، خاصة أن هذا المشروع سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات المرقمنة بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لدعم استراتيجية الدولة في امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة.

وسيدعم هذا المشروع استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات المرقمنة بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.