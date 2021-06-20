محافظ الشرقية يتفقد حملات رفع القمامة والإشغالات بمدينة القرين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة صباح اليوم لمدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة ورفع القمامة والإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد ميدان القلعة مروراً بشارع أبو سبيبة وصولاً لشارع ميدان الشيخة حمدة وشارع جمال عبد الناصر والذي يشهد أعمال رصف ورفع كفاءة، مشدداً على إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين، بإزالة كافة الإشغالات بالشارع والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات للانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

كما تابع محافظ الشرقية أعمال نقل أعمدة الإنارة من الجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر إلى جانبي الطريق بمعرفة إدارة هندسة كهرباء القرين موجهاً رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال طبقاً للمواصفات القياسية وكذلك التنسيق مع الشركة المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بالشارع لسرعة نهو الأعمال ورد الشيء لأصلة بالتنسيق مع مديريه الطرق لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية.

كما حرص المحافظ على زيارة ديوان مجلس مدينة القرين لمتابعة سير انتظام العمل به والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا علي حسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدي رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، كما تعرف على احتياجاتهم واستمع لمشاكلهم ليوجه رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً.

وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.