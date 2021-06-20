إغلاق الـ «فيس بوك» سر التفوق.. الأولى على «إعدادية بورسعيد»: حلمي أكون مهندسة معمارية

كانت «عائشة» تطالع الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لمتابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية من عدمه، فوجدت إعلانًا بأسماء العشرة الأوائل، وكانت المفاجأة التي لم تصدقها حتى وقتنا هذا، أن اسمها جاء في المرتبة الأولى بحصولها على المركز الأول على المحافظة.

فمنذ بداية الصف الثالث الإعدادي، و«عائشة» الطالبة بمدرسة القناة الإعدادية بنات، منهمكة في المذاكرة ليلًا نهارًا، لا تكف عن متابعة دروسها باستمرار؛ فحلمها أن تصبح الأولى على محافظة بورسعيد، ولم تصدق الطالبة أن حلمها أصبح حقيقة، بعد إعلان المحافظ اللواء عادل الغضبان النتيجة.

«عائشة» وضعت خطة يومية للمذاكرة

وأوضحت الأولى على الشهادة الإعدادية ببوسعيد، أنها كانت تضع خطة للمذاكرة يوميا بحيث لا تؤجل الدروس وتحدد أولوياتها في المذاكرة، ولم تعتمد على المدرسة فقط بل على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، خاصة في ظل ظروف كورونا، وكانت الرياضيات أحب المواد الدراسية لها، بينما أصعبها اللغة الإنجليزية.

إغلاق تام لـ«فيس بوك»

وقالت عائشة، إنها تحفظ 26 جزء من القرآن الكريم وتتمنى بإتمامه كاملا، وهو ما كان داعمًا لها في المذاكرة، مؤكدة أنها أغلقت حسابها على «فيس بوك»؛ لتبعد عن أى مؤثرات تمنعها من المذاكرة، إلا أنها كانت تمارس هوايتها في الرسم، وكتابة الشعر بين أوقات المذاكرة.

«مهندسة معمارية».. حلم «عائشة»

وعن طموحها في المستقبل، قالت الأولى على الشهادة الإعدادية ببورسعيد: «نفسي أطلع مهندسة معمارية»، وأرجعت حبها للهندسة إلى تعلقها الشديد بمادة الرياضيات.

وأكدت الطالبة بالشهادة الإعدادية، أن سر تفوقها هو والدها، فكان دائمًا يقدم لها التشجيع والدعم الكافي، معربة عن شكرها لكل المدرسين، الذين يحرصون على بث الطموح في الطالبات، ويؤكدون لنا أنه لا يوجد مستحيل فى الحياة.

بينما قال معتز محمد على والد عائشة، إنه يربي ابنائه الخمسة، وبينهم عائشة على حب التعلم والاجتهاد كل في مجاله والطموح والوسطية وحب الخير، خاصة أن ديننا الإسلامى يدعو إلى العلم والتميز، مؤكدًا أن حفظ عائشة للقرآن علمها الالتزام.