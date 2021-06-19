رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 مساء اليوم السبت، بعد اعتماد المحافظ، اللواء عادل الغضبان، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية رسمياً، بنسبة نجاح بلغت 82.41%.

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة للطلاب، تقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، وخطوات الحصول على النتيجة، وأتاحت محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي لمحافظة بورسعيد من هنــــــــا.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه تقدم لأداء الامتحان 11 الف و810 طلاب، معرباً عن سعادته بأن العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية من البنات، جميعهن من مدارس حكومية، مشيراً إلى أنه تم إضافة طالب واحد ضمن قائمة الأول، في الترتيب الـ11 حرصاً على تمثيل البنين في القائمة.

وأكد المحافظ أن نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام نتاج مجهود أولياء الأمور مع أبنائهم والطلاب في مذاكرة الدروس، حيث كان الاعتماد الأكبر على الاستذكار، ولكن من العام القادم في الثانوية العامة، سيعتمد الطالب على المعلومات في ظل النظام التعليمي الحديث.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيدواستعرض محافظ بورسعيد أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وهم:

الأولى عائشة معتز محمد علي، بمدرسة القناة الإعدادية للبنات، بمجموع 280 درجة.

الثانية مريم محمد حسنين، مدرسة القابوطي، بمجموع 279.5 درجة.

الثالثة بسملة زكريا فوزي، مدرسة الشهيد مصطفى خضر، بمجموع 279.5 درجة.

الرابعة بسملة ياسر محمد، مدرسة المشير، بمجموع 279.5 درجة.

الخامسة سماح سامح محمد، مدرسة التحرير، بمجموع 279.5 درجة.

السادسة فاتن السيد أبو الفتوح، مدرسة الشهيد مصطفى خضر، بمجموع 279.5 درجة.

السابعة فاطمة أيمن شفيق، مدرسة طلعت حرب، بمجموع 279.5 درجة.

الثامنة مريم أحمد عبد الرحمن أحمد، مدرسة المشير، بمجموع 279.5 درجة.

التاسعة مريم أحمد عبد المنعم، بمدرسة فاطمة الزهراء، بمجموع 279.5 درجة.

العاشرة سما وائل فوزي، مدرسة القناة، بمجموع 279.5 درجة.

الحادي عشر شريف محمد محمد، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات، بمجموع 279.5 درجة.