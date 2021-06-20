«تربيزة بلياردو» أوقعته في الفخ.. إحالة سائق للجنايات بتهمة هتك عرض طفل

«ترابيزة بلياردو»، هي المصيدة التي يجذب بها الجاني ضحاياه، ففي إحدى الأيام استدرج سائق لودر، طفلًا، لمسكنه بحجة التسلية وقضاء وقت ممتع في اللعب بكرات البلياردو؛ قاصدًا إبعاده وعزله عن المارة؛ حتى يتمكن من تنفيذ جريمته في غرفة مغلقة.

فقد أحالت النيابة العامة، بجنوب الجيزة سائق لودر، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض طفل لم يبلغ الـ 18 عشر بالقوة.

وتمكن المتهم من خطف الطفل المجني عليه «ز. ع»، الذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا؛ بطريق التحايل، بأن استدرجه لمسكنه وأغلق بابه وسمح له باللعب بكرات الطاولة بلياردو قاصدا إبعاده وعزله عن أهليته وذويه.. وهذا ما نص عليه الإحالة.

كما جاء في أمر الإحالة: «ففي ذات الزمان والمكان هتك المتهم عرض الطفل المجني عليه، بالقوة، حيث تمكن من كشف عورته، واصطحبه عنوة إلى فراشه وارتكب الفعل المؤثم قانونا، كما أحدث عمدًا إصابة الطفل، المجني عليه، المبينة بالتقرير، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة تقل عن عشرين يومًا».

بسؤال الطفل، أكد قيام المتهم باستدراجه هو وطفلين آخرين لداخل منزله، بأن دعاهم للعب بكرات المائدة «بلياردو» المتواجدة داخل منزله، فاستجابوا وبعد ذلك صرف المتهم الطفلين وأوصد باب المنزل، واصطحب الطفل إلى الفراش كرهًا عنه؛ حتى قام بالصراخ والصياح وحاول الفرار، إلا أن المتهم منعه بالقوة، فأحدث إصابته، مضيفًا أنه استمر في المقاومة والصراخ حتى سمح له المتهم بالانصراف وأبلغ والده بالواقعة.