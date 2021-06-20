أزمة بسبب اختفاء الطابع التعليمي من مكاتب بريد البحيرة

أعرب أولياء أمور طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة البحيرة، عن استيائهم بسبب اختفاء الطوابع التعليمية من مكاتب البريد، بالتزامن مع تقديم أوراق أبنائهم في المدارس المختلفة، التي تطلب ضمن الأوراق المقررة بيان نجاح للطالب، ويستدعي ذلك تقديم حوالة بريدية عليها طابع تعليمي، ومع اختفاء هذا الطابع البريدي، تتعطل جميع الإجراءات، في الوقت الذي لم يوضح فيه المسؤولون بمكاتب البريد سبب اختفاء الطابع التعليمي.

رحلة طويلة يقطعها أولياء الأمور بمكاتب البريد بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بحثا عن الطابع التعليمي لاستكمال إجراءات تقديم أوراق أبنائهم في المدارس الخاصة أو المتخصصة، بعدما تعطلت إجراءات تقديم أوراق الطلاب بسبب طابع لا يتجاوز ثمنه 20 جنيها، ولم يجد أولياء الأمور ملجأ لتقديم شكوى سوى مكاتب البريد نفسها، لتصبح الهيئة خصما وحكما في ذات الوقت، ويصبح الضحية هو ولي الأمر الذي يترك عمله ويتكبد عناء البحث عن الطابع التعليمي.

أحمد عبد الرازق، ولي أمر بكفر الدوار، يقول لـ«الوطن»: «نجح ابني في المرحلة الابتدائية، وقررت أن ابتعد عن التعليم العام وإلحاقه بإحدى المدارس المتخصصة، ولم أدخر جهد لتقديم أوراق ابني في المدرسة المقصودة، إلا أنهم طلبوا بيان نجاح صادر من الإدارة التعليمية التابع لها، وهو أمر بسيط حسب قول المتخصصين».

وتابع: «تعطلت جميع الأوراق بسبب عدم وجود طابع تعليمي بمكاتب البريد، حتى أنني سافرت إلى مدن مجاورة للحصول عليه إلا أنني لم أجده، وقالوا لي أنه غير موجود نهائي».

وقال مصدر بهيئة البريد بالبحيرة، إن الإقبال كبير على الطابع التعليمي خلال هذه الأيام، وذلك بسبب تقديم أولياء الأمور أوراق أبنائهم في المدارس المختلفة، وطلبنا كميات كبيرة منه، وسيتوفر بمشيئة الله في أول شهر يوليو القادم.