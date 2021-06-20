حملة فى الأقصر للتبرع بالدم لصالح مرضي السرطان في الصعيد

وجهت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، الشكر لشباب قرية «الحبيل»، التابعة لمدينة البياضية بمحافظة الأقصر، على الملحمة الكبيرة التى شاركوا فيها للتبرع بالدم لصالح المرضى وحث المواطنين علي تنويع طرق التبرع لدعم المستشفي ومرضي السرطان بمحافظات الصعيد الذي يتلقون العلاج المجاني داخلها.

وأكد مستشفى شفاء الأورمان، أن أهالى وشباب قرية الحبيل نظموا حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع إدارة المستشفى، حيث قاموا بدعوة جميع الأهالى للتبرع بالدم وهى الدعوة التى لاقت استجابة كبيرة من الجميع، واستقبل أطباء ومسؤولو العلاقات العامة وبعض موظفي المستشفى المتبرعين داخل مقر الحملة للتبرع لصالح المرضى.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، إن بنك الدم بالمستشفي يقوم بعمل تحليل كامل للفيروسات «الإلتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري»، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض مستشفي شفاء الأورمان، حيث يتم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضي مجاناً.

وأضاف أنه في كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض المختلفة، ويستطيع التبرع من يبلغ عمر من 18 لـ60 سنة، وإذا بدأ الفرد الواحد في التبرع من سن 18 سنة حتي سن الستين فقد يساهم في إنقاذ حوالي 300 شخص، موضحاً أنه يمكن التبرع بالدم كل 3 أشهر للرجال و4 أشهر للسيدات، كما يمكن التبرع بالصفائح الدموية كل أسبوعين بأمان تام فلا يوجد أي إحتمال لإنتقال أي عدوي للمتبرع، حيث أن كل الأدوات تستخدم لمرة واحدة فقط.

وقدم محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لأهالى وشباب القرية على الملحمة الكبيرة لدعم مرضى السرطان بالصعيد، والتي تساعد المستشفى على توفير دم المتبرعين لدعمهم فى مسيرتهم العلاجية من الأورام المختلفة، مؤكداً أنه تم إنشاء بنك الدم بالمستشفى منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن المستشفى يخدم المرضى في 6 محافظات بالصعيد حيث تقدم لهم العلاج بالمجان.

وأضاف أن المستشفي أقام بنك الدم لفتح مجال جديد للتبرع للمستشفي بجانب الدعم المادي والمعنوي خلال الزيارت، حيث تم إعداد بنك دم داخل إحدي غرف المستشفى برعاية أهل الخير لإتاحة الفرصة للزائرين للتبرع بالدم للمساهمة في توفير كافة فصائل الدم للمرضي خلال تواجدهم بغرف العمليات الجراحية خلال الفترة المقبلة.