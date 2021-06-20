الإعلاميين: شلبي وزاهر وكريم حسن شحاتة قننوا أوضاعهم وشوبير قدم أوراقه

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه قد تقدم عدد كبير من مقدمي البرامج خلال الفترة الماضية لتقنين أوضاعهم والحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، لا سيما مقدمي البرامج الرياضية سواء في القنوات الفضائية أو المحطات الإذاعية.

تصريح مزاولة المهنة

ولفت نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن أبرز من حصلوا على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلامين كل من مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء ON TIME، وسيف زاهر، مقدم برنامج ملعب أون تايم، والاثنان بقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى كريم حسن شحاتة مقدم البرنامج التحليلي كورة fm على إذاعة الشباب والرياضة.

أحمد شوبير

وأوضح طارق سعدة أن أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، تقدم بأوراقه لنقابة الإعلاميين للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وأن النقابة ستنظر في طلبه تمهيدا لمنحه تصريح المزاولة.

برامج التوك شو

وأضاف سعدة أن هناك عدد من مقدمي برامج التوك شو كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على تصريح مزاولة المهنة وحصلوا عليها بالفعل ومنهم: «إبراهيم عيسى وأسامة كمال وأحمد موسى ومصطفى بكري وخيري رمضان ومحمد هاني وريهام سعيد وتامر أمين وعمرو الليثي ومحمد علي خير، ومحمد غانم»، فيما لم يتقدم بعض مقدمي البرامج والذين سيتم مخاطبة القنوات لتقنين أوضاعهم مثل رامي رضوان وخالد الجندي.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع سواء فيما يتعلق بالعاملين في القنوات الفضائية أو محطات الراديو، موضحا أنه يتم مراجعة تترات البرامج في الراديو والتليفزيون ومطابقة الأسماء الواردة بهذه التترات ومراجعتها مع إدارة القيد والتصاريح لمعرفة ما إذا كان العاملون في هذه المحطات والقنوات قننوا أوضاعهم أم لا، لا سيما وأن القانون قد بسط ولاية النقابة على 5 فئات من العاملين بمهنة الإعلام وهي «التقديم والإعداد والإخراج والمراسلة والتحرير».