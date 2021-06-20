أعلنت الصين اليوم، عن تقديم مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الصينية، ولم تحدد الوزارة نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل، فيما قالت وكالة فرانس برس، إن تلك الجرعات تمثل أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة، والتي تجاوزت الجمعة عتبة 2.5 مليار، وفق تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

الصين تقدم مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها بسرعة لا مثيل لها

وحول تقديم الصين مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها، ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن ذلك تم بسرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى في العالم عندما يتم الحديث عن تطعيمات فيروس كورونا.

«تطعيم كل من يمكن تطعيمه» تنجح في جعل الصين تقدم مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

ونجحت حملة التطعيم القومية، في أن تجعل الصين تقدم مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها بسرعة ودقة مثاليتين، حيث كان شعار الحملة «تطعيم كل من يمكن تطعيمه»، وتم ذلك في جميع أنحاء الصين، في المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سواء، حيث يذهب موظفو الحكومة إلى الأحياء لإقناع الناس بالتطعيم، وفي غضون ذلك، حث رؤوساء الشركات المملوكة للدولة، موظفيهم على أخذ اللقاح، بينما تقدم مواقع التطعيم مزايا مختلفة، تتراوح من قسائم التسوق إلى البقالة المجانية.

وبعد إعلان الصين تقديم مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها، قال مرصد جامعة جونز هوبكنز لوباء «كوفيد-19» في العالم، إن عدد الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم بلغ 2 مليار و571 مليونا و139 ألفا و541 جرعة.

وأعطت الولايات المتحدة ما يصل إلى 316 مليونا و653 ألفا و275 جرعة لقاح لمواطنيها، بينما أعطت الهند، التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، 276 مليونا و693 ألفا و572 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وفقا لمرصد جامعة جونز هوبكنز أيضا، كما أعطت البرازيل 80 مليونا و975 ألفا و108 جرعات لقاح لمواطنيها، بينما أعطت بريطانيا 74 مليونا و377 ألفا و154جرعة لقاح لمواطنيها.