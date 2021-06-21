يُركب لـ شريف دسوقي.. مواصفات الطرف الصناعي لمريض السكر

في مستجدات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد عملية بتر قدمه، يستعد بداية من اليوم في إجراءات أخذ مقاسات الطرف الصناعي، الذي سيركب له لكي يساعده على المشي، بتوجيه من الرئيس السيسي الذى أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج، وسيركب له بمصر.

وأكد الفنان شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته، وأن القاهرة تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى، بحسب وصفه.

وبعد الحديث عن حالة الفنان شريف الدسوقي، هل يختلف الطرف الصناعي للبتر الناتج عن مرض السكر عن الآخر المستخدم للناجين من حوادث تسببت في بتر أحد أطرافهم؟

معايير تصنيع الطرف الصناعي لمريض السكر

أي طرف صناعي يستخدمه المريض بسبب أي عارض طارئ سواء ورم سرطاني أو بسبب مرض السكر أو حادث سير، له مواصفات محددة تخدم المريض وتساعده على الحركة حسب حالته الصحية والجسدية، وفي حالة البتر الناتج عن مضاعفات مرض السكر على وجه التحديد يصبح الطرف الصناعي ذات مواصفات معينة، بحسب قول عميد مهندس هاني حجاج، المتخصص في الهندسة الطبية الحيوية.

عادة ما يصاحب الإصابة بمرض السكر التهاب في الأعصاب والتهاب في الأوعية الدموية وهشاشة في العظام، وبالتالي يجب مراعاة ذلك عند تصميم الطرف الصناعي للمريض، وبحسب تصريحات المهندس هاني لـ«الوطن»، يراعى أولا سن المريض وطبيعة عمله ومستوى النظافة في المنطقة التي يعيش بها لتأثيرها على الطرف الصناعي: «بتفرق طبيعة عمله كام ساعة وهل شغال في صناعة معينة وفي مواد كيميائية هيتعرض ليها ولا لأ»، وعلى أساس كل ذلك تحدد خامات تصنيع الطرف.

خامات معينة تستخدم مع مريض السكر صاحب الحساسية العالية

إلى جانب المعايير السابقة التي توضع في الحسبان عند تصميم الطرف الصناعي لمرضى السكر، فإن هناك خامات معينة خاصة تستخدم مع مريض السكر صاحب الحساسية العالية عن غيره من مستخدمي الطرف الصناعي نتيجة حادث، مع مراعاة وزن المريض، بحسب «هاني».

وتابع المهندس المتخصص في الهندسة الطبية الحيوية، بأن الصيانة الدورية للطرف الصناعي يجب أن تتم كل 3 أشهر، ومتابعة شهرية في أول سنة من استخدام الطرف الصناعي لمتابعة التغييرات التي قد تطرأ مع المصاب.

التدريب على استخدام الطرف الصناعي والصيانة الدورية

ويختلف التدريب على الطرف الصناعي مع كل مريض حسب الفئة العمرية والحالة النفسية ومدى تقبله للأمر، وبحسب وصف المهندس هاني، يأهل المريض نفسيا في البداية ويدمج مع حالات مشابهة سبقوه في تلك الرحلة لتشجيعه على تقبل الأمر.