شريف دسوقي يؤدي حركات ملاكمة من داخل المستشفى: «أيام وراجع» (فيديو)

وعد الفنان شريف دسوقي، جمهوره ومتابعيه بالعودة قريبًا لاستئناف نشاطه الفني، خلال الفيديو الذي جمعه بالفنان حسن أبو الروس من داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، بعد إجراء عملية جراحية تسببت في بتر إحدى ساقيه.

شريف دسوقي وحسن أبو الروس في فيديو كوميدي من داخل المستشفى

ونشرت صفحة تحمل اسم الفنان شريف دسوقي، فيديو يجمع «سبعبع» وهي اسم الشخصية التي لعبها شريف دسوقي في أحداث مسلسل «100 وش»، وحسن أبو الروس صاحب شخصية «زيزو كل الشياطين تلاميذه» في المسلسل.

وبدأ الفنان حسن أبو الروس، حديثه في الفيديو: «الآن مع مفاجأة الموسم.. الرجل الذي ينتظره الجميع وهو النجومية مستر سبعبع»؛ ليرد الفنان شريف دسوقي: «واحشني يا أبو علي.. وكلكم واحشني، وبعدين هانت خلاص شوية أيام وهتلاقيني راجع لكم يا نجومية.. وبعدين خلوا بالكم أنا فنان ومشاعري مرهفة».

واستطرد حسن أبو الروس: «النجومية أوي اللي كلنا مش باينين»، وبدأ شريف دسوقي يصفق بيديه يمازح جمهوره.

وتقمص حسن أبو الروس، شخصية معلق بإحدى حلبات الملاكمة، مع حركات قتالية بيد شريف دسوقي، وقوله: «إنه السباعي في أحسن حالاته وهو قادم الآن يضرب واحدة والثانية، إدي يا سبعبع خلي بالك لا حد يتعور».

واختتم شريف دسوقي حديثه بالفيديو: «يا جماعة بحبكم كلكم ووحشتوني أوي».

شريف دسوقي بعد بتر إحدى ساقيه: الحمد لله قطعوا حتة صغيرة

كان الفنان شريف دسوقي، قال في أول حوار لـ«الوطن»، إنه عندما كان في مرحلة الإفاقة من البنج، سمع الأطباء يقولون: «مين هيقول له إن رجله اتقطعت»، فعلمت ما حدث لي، وحركت يدي من تحت الغطاء وقولت: «الحمد لله قطعوا حتة صغيرة».

وتابع: «أول شيء فكرت فيه وقتها أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالى، لأنني لست طمعاناً في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء، فأنا مخزِّن بكاء يكفى العالم، ولكن ليس لبتر قدمي، وإنما لاكتشافي أشخاصاً خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافٍ من أشخاص كنت مجبراً عليهم، كانوا يلقون علىَّ باستمرار اللوم، فيقولون تارة: «ده كان مريض نفسي من 20 عامًا»، وتارة أخرى: «كان بيدرب الشباب ويزعق ويشتم».