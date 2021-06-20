ندوة عن «ثقافة الأسرة المصرية» في دار الكتب بعد غد

تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ندوة بعنوان «ثقافة الأسرة المصرية»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021، الساعة 12 ظهرًا، بقاعة علي مبارك بدار الكتب المصرية، بكورنيش النيل.

ويتحدث في الندوة، الدكتور السيد حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والمنسق العام لبرنامج التوعية الأسرية.

تتناول الندوة، تعاليم الدين الإسلامي السمحة فيما يختص بالمفاهيم الأسرية وعلاقة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة، وثقافة المجتمع في عصرنا الحالي ومفهومه عن الأسرة المصرية، وسوف تتحدث الندوة عن «ثقافة الأسرة المصرية بين الواقع والمأمول».

وتنفذ دار الكتب والوثائق القومية، العديد من الفعاليات المتنوعة، شملت عددا من المؤتمرات والمعارض والندوات والمبادرات، حيث صدر بيبلوجرافية لأعمال الراحل الدكتور ثروت عكاشة تحت عنوان «الفارس النبيل» (1921-2012) ضمن فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بمئوية وزير الثقافة الأسبق، وإصدار بيبلوجرافية لأعمال الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور تحمل اسمه تخليدا لعطائاته الإبداعية، إلى جانب استمرار رصد مزادات المخطوطات بمختلف قاعات المزادات العالمية حرصا على استرداد كامل التراث الوطني الذي تم فقده.

كانت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ناقشت خطة عمل دار الكتب المزمع تنفيذها في الفترة حتى أغسطس 2021، وتتضمن تنظيم معرض يضم أهم الوثائق والقرارات الرسمية التي أصدرها الدكتور ثروت عكاشة، والمطبوعات والدوريات التي تناولت سيرته ومسيرته، بجانب عقد مؤتمر لمركز تحقيق التراث بعنوان (تراث مصر بين الواقع والمأمول).

كما تابعت وزيرة الثقافة، خطة تحديث مباني الهيئة في المرحلة المقبلة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والباحثين المتعاميلن مع الهيئة.