العثور على جثة طالب جامعي مشنوقا داخل مسكنه بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طالب جامعى مشنوقاً بمسكنه الكائن بجوار بمحكمة الأسرة ومدرسة قنا الجديدة بمنطقة المساكن.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة شاب مشنوقاً بمنطقة المساكن بالقرب من محكمة الأسرة، مع وجود شبهه جنائية وراء الحادث.

تبين أن الجثة للطالب محمد عبد الرحيم أحمد، 23 عاماً، طالب بجامعة جنوب الوادي، مقيم في مدينة سفاجا، ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وراء الواقعة.