أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أوائل الشهادة الإعدادية، اليوم، وأظهرت النتيجة حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية في كل المواد فيما كثف أولياء الأمور في محافظة قنا عمليات البحث عبر محرك جوجل عن رابط النتيجة لمعرفة نتيجة أبنائهم بالاسم ورقم الجلوس.

وضمن خدماتها المتواصلة للقراء، تقدم «الوطن»، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد النتيجة من المحافظ اللواء أشرف غريب الداودي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة قنا

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس، التي تقدمها «الوطن»، خدمة لجميع الطلاب في محافظة قنا من هنا.

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة قنا

واعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57 % وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت81.14 %.

وهنأ الطلاب الناجحين متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

ويمكن الوصول إلي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــا