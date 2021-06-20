هاني شاكر يتصدر محركات البحث بسبب «اللوك» الأوروبي: سكة تانية

تصدّر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية وصاحب لقب «أمير الغناء العربي» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته الجديدة، التي كشف عنها الـ«بوستر» الدعائي لأغنيته الجديدة «لو سمحتوا»، حيث ظهر بشكل مختلف تمامًا عن الطريقة التي اعتاد عليها جمهوره ومتابعوه.

هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة «لو سمحتوا» خلال ساعات

وظهر «شاكر» خلال «بوستر» دعائي لأغنيته الجديدة المرتقبة بطريقة أظهرته شبيهًا بالمحقق شارلوك هولمز، حيث جلس على أحد المقاعد ويضع جاكيت بني اللون فوق كتفيه، ويرتدي قبعة تعود للقرن الماضي فوق رأسه، والمفاجأة الأكبر التي خطفت الأنظار إليه كانت ظهوره ممسكًا بيديه «بايب».

هاني شاكر عن «اللوك» الجديد: في سكة تانية

وعن هذه الإطلالة المميزة قال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية، إن اختيار الشكل الكلاسيكي الأوروبي القديم جاء من فريق عمله ونجله «شريف» وزوجته «نهلة»، خاصةً أن الأغنية المرتقبة «لو سمحتوا» التي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع المغربي جلال الحمداوي، تختلف تمامًا عن الأسلوب الغنائي الذي طالما تميز به «سكة تانية مختلفة عني وودتني في حتة جديدة».

وعن حالة الجدل التي تسبب فيها «اللوك» الجديد، قال الفنان هاني شاكر، إنه شعر بالسعادة من تفاعل جمهوره ومتابعيه مع هذا الأسلوب الجديد الذي قدمه بجرأة تناسب الأغنية الجديدة «مبسوط أوي».

من ناحية أخرى، ينتظر اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، تحديد نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر موعد انتخابات التجديد النصفي لانتخابات النقابة التي أجريت منذ عامين.