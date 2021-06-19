تامر حسين عن تعاونه مع هاني شاكر بـ «لو سمحتوا»: بشوش وضحكته جميلة

صرح الشاعر الغنائي تامر حسين، أنه لم يجد صعوبة في إقناع المطرب هاني شاكر للتعاون سويا في العمل الغنائي الجديد «لو سمحتوا» المفترض طرحه خلال أيام، مؤكدا أنه فنان كبير وروحه جميلة ويراه بشوشا ويمتلك ضحكة جميلة، ولهذا كان يجب أن يغني أغنية مبهجة بشكل مختلف «هو مش محتاج إقناع هو ما شاء الله عارف هو عايز إيه».

وقال «حسين» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن المختلف في تلك الأغنية الجديدة، أنها صاحبها حالة جدل كبيرة بعد الصور الأخيرة التي طرحها المطرب هاني شاكر، معترفا أنه لم يكن يعلم شيئا عن هذه الصور حتى شاهدها مثل الجميع، وموضحا أنها شبيه بدرجة كبيرة بروح الأغنية ومضمونها.

وأشار الشاعر الغنائي، إلى أن المطرب هاني شاكر بصوته البشوش وضحكته المميزة وضع بصمة كبيرة على الأغنية، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجماهير.

ولافت الشاعر تامر حسين إلى أنه بعد تعاونه مع المطرب هاني شاكر، اكتشف أنه صاحب دم خفيف بدرجة كبيرة، وهو ما علقت عليه الإعلامية لميس الحديدي ممازحة: «هو فعلا دمه خفيف»، مشددا أنه يعتبر نفسه مثل نجله، وكان سعيدا بشكل كبير على التعاون معه ومع الملحن عزيز الشافعي.

ويستعد المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقين لطرح أحدث أغنياته بعنوان «لو سمحتوا»، خلال الساعات القادمة، والتي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعر الغنائي تامر حسين.