حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، في الوقت الذي شدد فيه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 5 تعديات بالدلنجات ودمنهور

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات ودمنهور، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 770 م2، عبارة عن إزالة عدد 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى طيبة والمسين والوفائية، على مساحة 520م عبارة عن مبان من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

وكذا إيقاف أعمال مخالفة بمساحة 250 م2 بقرى نديبة ودسونس أم دينار بدمنهور.

حملات بمركزي دمنهور وأبو حمص

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وأبو حمص، حملات مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، أسفرت عن رفع 70 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبو حمص.

كما تم رفع 494 حالة إشغال مخالفة بدمنهور بالطريق الزراعي وميدان الأتوبيس، وجلال قريطم، ومدخل حوش عيسى، والعزيز عثمان، وحسين حجازي.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات؛ لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.