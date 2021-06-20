أرقام الإبلاغ عن الموظف متعاطي المخدرات.. بعد قرار رئاسي بعزل المدمنين

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي تطرق لشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها بسبب المخدرات، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على سير العمل داخل مؤسسات الدولة المصرية، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أرقام الإبلاغ عن الموظف متعاطي المخدرات، بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية الإبلاغ عن الموظف متعاطي المخدرات

يمكن الإبلاغ عن حائزي الأسلحة وتجار المخدرات على الخط الساخن رقم 115، أو الأرقام التليفونية التالية الخاصة بوزارة الداخلية وهي: 24888888، 24884500، 24874550، 24870550.

كما يمكن الإبلاغ عبر أرقام شرطة النجدة بمديريات الأمن، أو الاتصال على الأرقام الأرضية لأقسام الشرطة، أو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

من جانبها، نوهت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّه حال الشك في سائق يتعاطي مخدرات أو موظف أو الإبلاغ عن تاجر مخدرات، يجب الاتصال على رقم 16023.

العقوبات المقررة على الموظف وفقا للقانون

- ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحاليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يعد سببا موجبا لإنهاء خدمته.

- وفقا لما هو منشور بالجريدة الرسمية، فمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.

- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجيته مخالفة للواقع.

- وأخيرا حال إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

نص القانون

ونصّ القانون على أنّه يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، كما يلي: المخدرات: كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1960 مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة، تعاطي المخدرات: يقصد به تناول المخدرات المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المبادرة.